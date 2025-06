Le PSG annonce un coup légendaire !

Le PSG a réussit un quadruplé historique en remportant à la fois le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. Comme révélé par Jérôme Rothen, les joueurs de Luis Enrique veulent être sacrés à la Coupe du Monde des clubs pour entrer dans la légende.

«... et d'avoir tout raflé cette saison»

« Je pense que le PSG veut gagner cette Coupe du Monde des clubs. Les joueurs me l'ont confirmé. L'objectif est d'être le premier à gagner cette compétition et d'avoir tout raflé cette saison. La compétition vient de naitre, donc le PSG serait le premier à avoir tout gagné. C'est historique. Quand tu fais une telle année, il faut surfer sur la vague. La confiance est là, et si en plus les joueurs ne ressentent pas de fatigue... », a révélé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.