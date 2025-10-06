Le PSG annonce des départs !

Amadou Diawara

Après le nul face au LOSC ce dimanche soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va perdre plusieurs joueurs de son effectif. Alors que la trêve internationale démarre ce lundi, Luis Enrique a annoncé qu'il était temps de laisser ses joueurs convoqués rejoindre leurs sélections respectives.

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique s'est frotté au LOSC au stade Pierre Mauroy. Après un coup franc direct de Nuno Mendes, Ethan Mbappé a inscrit le but égalisateur. Résultat, le LOSC et le PSG ont terminé dos à dos (1-1).

La trêve internationale démarre officiellement Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique s'est prononcé sur. la trêve internationale. En effet, le coach du PSG a affirmé qu'il était temps pour ses joueurs de rejoindre leurs sélections respectives.