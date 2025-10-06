Le PSG annonce des départs !

Après le nul face au LOSC ce dimanche soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va perdre plusieurs joueurs de son effectif. Alors que la trêve internationale démarre ce lundi, Luis Enrique a annoncé qu'il était temps de laisser ses joueurs convoqués rejoindre leurs sélections respectives.
Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique s'est frotté au LOSC au stade Pierre Mauroy. Après un coup franc direct de Nuno Mendes, Ethan Mbappé a inscrit le but égalisateur. Résultat, le LOSC et le PSG ont terminé dos à dos (1-1).
La trêve internationale démarre officiellement
Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique s'est prononcé sur. la trêve internationale. En effet, le coach du PSG a affirmé qu'il était temps pour ses joueurs de rejoindre leurs sélections respectives.
«C'est le moment de laisser les joueurs rejoindre leurs sélections»
« Quel est votre bilan de ce début de saison ? Le bilan, c'est qu'on est premiers du Championnat, bien placés en Ligue des champions. Sur toute la saison, il faut maintenir ce niveau pour gagner des trophées. On verra ça dans la dernière partie de la saison. Pour l'instant, on est contents. C'est maintenant le moment de laisser les joueurs rejoindre leurs sélections nationales et de préparer la suite », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG.