Le PSG agacé en interne par une star ?

Dimanche dernier, face au Havre, le PSG a réussi à l'emporter, mais ça aurait pu être pire. En effet, rapidement, le club de la capitale a été réduit à 10 avec l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. Nouvelle boulette donc pour l'Italien qui les accumule depuis quelques mois maintenant. Le cas Donnarumma fait ainsi de plus en plus parler. Au point d'agacer au PSG ?

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma est loin d'être le plus rassurant dans ses buts. En effet, de plus en plus, l'Italien fait des boulettes, accusant notamment de grosses lacunes avec son jeu au pied. Les erreurs s'enchainent, comme cela a été le cas avec ce carton rouge face au Havre. L'erreur de trop pour Donnarumma ?

Les critiques fusent un peu plus à l'encontre de Gianluigi Donnarumma après la rencontre face au Havre. Et pour But Football Club, Denis Balbir en a remis une couche, évoquant un possible agacement du PSG : « Au stade Océane, Donnarumma a fait une Donnarumma. Du haut de ses deux mètres, on s’extasie de ses réflexions sur la ligne mais un gardien ça ne peut pas être que ça aujourd’hui ! Oui, il a de l’envergure. Oui, il fait quelques bons matchs de temps en temps. Encore heureux pour un international A italien. Mais, parfois, quand il sort, les fils se touchent… Comment on peut sortir comme ça ? C’est kamikaze, ridicule et dangereux ! Dimanche, Donnarumma aurait pu coûter des points à Paris. Comme il en avait déjà coûté en Ligue des Champions il y a deux ans en offrant à Benzema et au Real Madrid une qualification cadeau… Je pense sincèrement qu’en interne, Gianluigi Donnarumma doit commencer à agacer. De mon côté, ça fait longtemps que c’est le cas ».

