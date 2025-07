Le PSG a recruté le nouveau N'Golo Kanté !

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 60M€ pour arracher Joao Neves à Benfica. Alors que l'international portugais a réussi une masterclass contre le Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, Walid Acherchour n'a pas hésité à la comparer à N'Golo Kanté.

PSG : Joao Neves est comparé à N'Golo Kanté

« A qui on peut comparer Joao Neves ? La personne qui me saute aux yeux, c'est N'Golo Kanté. C'est un aimant à ballons. A chaque fois qu'il est en duel avec un adversaire, toujours ça rebondit dans le bon sens, il arrive toujours à chiper le ballon d'une facilité déconcertante. La deuxième mi-temps qu'il fait hier (samedi), c'est exceptionnel. Il va chercher l'Himalaya, des hauteurs incroyables. Le premier but de Doué, c'est lui qui fait le but tout seul avec la récupération et derrière la bonne transmission. Ce mec-là, je suis sur le cul franchement, parce que c'est un mec qui a quand même perdu un coéquipier la veille. On a bien vu avec Ruben Neves et Joao Neves que c'était très dur de jouer dans ces conditions. Et le mec à 20 ans, il te sort des performances de ce type », s'est enflammé Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.