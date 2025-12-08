Le PSG a choisi le remplaçant d'Achraf Hakimi : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait décidé de ne pas recruter de doublure pour Achraf Hakimi, pourtant seul latéral de formation dans l'effectif de Luis Enrique. Il faut dire que le technicien espagnol fait confiance à Warren Zaïre-Emery. Un choix qui porte ses fruits.

L'été dernier, bien qu'Achraf Hakimi était le seul latéral droit de formation dans son effectif, Luis Enrique avait décidé de ne pas recruter de joueur à ce poste, misant notamment sur la polyvalence de Warren Zaïre-Emery. Et pour l'instant, cela porte ses fruits puisque le joueur formé au PSG monte en puissance et brille ces dernières semaines. C'est donc un choix payant comme le souligne Florent Gautreau.

Zaïre-Emery, c'est validé ! « Je vois Warren Zaïre-Emery retrouver un niveau impressionnant. Là, il a fait des choses en projection comme il faisait avant, en récupération, en dépassant de fonction qu'il ne refaisant plus, donc ça c'est intéressant », lâche-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.