Le phénomène du PSG flambe, il jubile

Jean de Teyssière

Warren Zaïre-Emery n'a que 17 ans mais il est déjà le patron du milieu de terrain du PSG. Impressionnant durant 90 minutes, il s'est même offert le luxe d'offrir deux passes décisives après deux magnifiques courses. La première pour Mbappé qui permet au PSG d'ouvrir le score et la seconde pour Kang-in Lee, pour clore le match (3-0). Décerné homme du match à l'issue du match, le natif de Montreuil affichait déjà une maturité impressionnante au moment de dire quelques mots.

Lorsque l'on évoque le cas de Warren Zaïre-Emery, ce qui revient très régulièrement, c'est sa précocité. Capitaine des espoirs de l'équipe de France alors qu'il n'a que 17 ans, titulaire indiscutable au milieu de terrain du PSG, « WZE » accumule les performances impressionnantes. Et il y arrive très facilement à hausser son niveau de jeu en fonction du contexte, ce qui est déjà très fort pour son âge.

«Je suis très content d’être l’homme du match»

Suite à sa performance XXL, Warren Zaïre-Emery a réagi au micro de Canal + après avoir été décerné homme du match lors de PSG-AC Milan (3-0) : « Je suis très content d’être l’homme du match. Après, c’est avant tout un travail d’équipe, on a tout fait ensemble, on a pris du plaisir à jouer et c’est quelque chose qu’on fait bien cette année. On est une équipe, ça se voit sur le terrain et on fait les efforts les uns pour les autres. J’étais bien fatigué à la fin du match. Mais il y a l’ambiance, le public qui pousse. Je n’avais pas joué contre Strasbourg, je me sentais bien, je m’étais bien préparé pour le match. Tant mieux ça fait deux passes décisives en plus. »

Clash avec un ancien du PSG, il déballe tout https://t.co/SwCRc2DoHL pic.twitter.com/RhIQR5uSeq — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

«Après, oui c’est clair que j’ai fait un bon match»