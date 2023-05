Le message fort du PSG après le drame

Baptiste Berkowicz

Quelques heures après le terrible accident de son gardien espagnol, Sergio Rico, le Paris Saint-Germain a tenu à afficher son total soutien pour son joueur. Le président Nasser Al-Khelaïfi a notamment déclaré que « la famille PSG était profondément touchée » et décide, au vu des circonstances, d'annuler son traditionnel Gala de fin d'année.

Alors que le Paris Saint-Germain officialisait son titre de champion de France le week-end dernier après son match à Strasbourg, les heures qui ont suivi étaient bien plus délicates pour le club de la capitale. Son gardien remplaçant Sergio Rico a été victime d'un terrible accident de cheval, en Espagne, et se trouve encore ce mardi à l'hôpital dans un état critique.

Le président Al-Khelaifi affiche son soutien

Dans ce contexte très perturbant pour le club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain a déclaré via le site du club : « La grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame qui affecte Sergio Rico et ses proches. Au nom de toutes les équipes du Club, je veux les assurer de notre total soutien et de ma plus grande sympathie dans cette épreuve. » Un message qui devrait faire chaud au coeur à la famille du gardien du PSG, qui traverse des moments très compliqués depuis son terrible accident. Son coéquipier, Carlos Soler, est notamment passé à l'hôpital pour lui transmettre toute sa force.

Le traditionnel Gala annulé