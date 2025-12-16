«Le meilleur du monde» signe au PSG : Il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG tentera de mettre fin à une année historique en remportant la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le coach du club brésilien, Filipe Luis s'enflamme d'ailleurs pour l'équipe bâtie par Luis Enrique qu'il présente comme le meilleur entraîneur du monde.

Filipe Luis s'enflamme pour Luis Enrique « Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. Sur le terrain, on a eu des différends, j’ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, mais aujourd’hui, je vois tout ce qu’il a accompli. Et quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant », a-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de poursuivre.