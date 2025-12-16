«Le meilleur du monde» signe au PSG : Il hallucine !

Le PSG peut conclure son année historique par un nouveau trophée qui manque à son palmarès : La Coupe Intercontinentale. Pour cela, il faudra dominer Flamengo. Interrogé sur ce choc, Filipe Luis, le coach du club brésilien, s'enflamme d'ailleurs pour son homologue Luis Enrique qu'il présente comme le meilleur entraîneur du monde.
Mercredi soir, le PSG tentera de mettre fin à une année historique en remportant la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le coach du club brésilien, Filipe Luis s'enflamme d'ailleurs pour l'équipe bâtie par Luis Enrique qu'il présente comme le meilleur entraîneur du monde.
Filipe Luis s'enflamme pour Luis Enrique
« Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. Sur le terrain, on a eu des différends, j’ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, mais aujourd’hui, je vois tout ce qu’il a accompli. Et quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant », a-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de poursuivre.
«Le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde»
« Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir de match parfait », ajoute Filipe Luis.