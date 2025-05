Le meilleur du monde est annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter approche à grands pas (le 31 mai), Marco Simone s'est prononcé sur le duel qui s'annonce entre Yann Sommer et Gianluigi Donnarumma. Si le portier suisse affiche une élégance rare, l'ancien international italien parle de son compatriote comme l'un des meilleurs à son poste.

Un match dans le match. La finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter sera le théâtre d’un duel à distance entre Yann Sommer et Gianluigi Donnarumma, deux des meilleurs gardiens du monde.

Simone évoque sa préférence

Passé par le PSG entre 1997 et 1999, Marco Simone a évoqué « une préférence esthétique » pour le portier suisse de l’Inter. « J’adore Yann Sommer que je trouve plus élégant et beau à voir jouer » a confié l’ancien attaquant italien. Mais en terme de qualités pures, Simone considère que Donnarumma n’a pas d’équivalent à son poste.

« Donnarumma est le gardien numéro 1 ou 2 dans le monde »

« Donnarumma est le gardien numéro 1 ou 2 dans le monde. C’est un gardien exceptionnel. Il y a eu des moments où il a fait de grosses erreurs, mais il a su surmonter cette épreuve. Au niveau psychologique, il est costaud » a déclaré Simone lors de l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC ce mercredi.