PSG : Le jackpot déballé… à la télévision !

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions la semaine dernière. Dans la foulée, certains joueurs de Luis Enrique ont bénéficié de plusieurs jours de repos. De quoi engendrer des interrogations sur leurs états de forme respectifs à l’approche des deux finales de coupes. Sur Canal+, Margot Dumont a annoncé du lourd. Explications.

Bien que le rideau ne soit pas encore tombé sur la Ligue 1 avec une ultime journée samedi, le PSG a pris la décision d’offrir quelques jours de repos à certains cadres depuis la fin de semaine dernière. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Marquinhos étaient concernés pour ne citer qu’eux. Une pause susceptible d’avoir un impact négatif sur la forme physique des joueurs avant la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai prochain et de la Ligue des champions face à l’Inter le 31 mai ?

«J’ai appelé un préparateur physique d’un très bon club de Ligue 1, qui m’a expliqué que c’était une très bonne chose»

Pas vraiment si l’on se fie à l’enquête menée par Margot Dumont. « Je trouve ça super intelligent. J’ai mené mon enquête, j’ai appelé un préparateur physique d’un très bon club de Ligue 1, qui m’a expliqué que c’était une très bonne chose. Cela n’aura aucune conséquence physique – c’était la question que tout le monde se posait – car derrière, ils vont réenclencher sur deux semaines à fond ».

«Ils ont un programme à suivre et un rapport à fournir au club»

La journaliste de Canal+ a par ailleurs fait savoir sur les antennes de la chaîne cryptée que les quelques éléments reposés par Luis Enrique au PSG ne sont pas totalement à l’arrêt. « Les joueurs ne font pas non plus ce qu’ils veulent pendant ce temps-là. Ils ont un programme à suivre et un rapport à fournir au club ». Un break qui pourrait éventuellement faire la différence pour un éventuel triplé historique avec la Ligue des champions et la Coupe de France en plus de la Ligue 1…