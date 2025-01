«Le meilleur du monde à son poste», le PSG a signé du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Impressionnant depuis le lancement de la saison, Achraf Hakimi a été récompensé de ses efforts. En novembre dernier, l'international marocain aurait prolongé son contrat de trois saisons, soit jusqu'en juin 2029. Pour l'ancien membre du PSG, Timothée Pembélé (Sunderland), l'arrière droit de 26 ans est au sommet de sa carrière.

Le PSG a instauré une nouvelle pratique, celle de prolonger des contrats sans l’officialiser. Cela fait plusieurs mois que Luis Enrique a renouvelé son engagement, tout comme Achraf Hakimi. Le joueur de 26 ans aurait étiré son bail jusqu’en juin 2029. En réalité, le PSG attendrait la prolongation de Nuno Mendes pour faire une officialisation groupée. Quoi qu'il en soir, cette signature vient récompenser le début de saison XXL de l’international marocain. Doté d'un grand volume de jeu, il paraît inépuisable sur le terrain, enchaînant les allers-retours sur le terrain. Comme l’a noté Romain Saïss, Hakimi incarne la quintessence du latéral droit moderne.

Hakimi au sommet de sa carrière

« Achraf, c'est un joueur assez explosif, mais c'est surtout une fois qu'il a démarré qu'il est impressionnant. Lancé, c'est un cheval fou (rires). Il y a deux choses qui m'impressionnent dans sa technique de course : c'est qu'il arrive à maintenir sa vitesse à haute intensité longtemps. Une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière, tu ne peux pas le rattraper. Et la deuxième, c'est sa capacité à redémarrer. Et là, c'est injouable » a confié l’international marocain, aujourd'hui au Al-Sadd SC, dans les colonnes de L’Equipe.

« C’est le plus fort à son poste »

Autre témoignage gratifiant, celui de Timothée Pembélé. Selon l’ancien joueur du PSG, Hakimi est tout simplement le meilleur à son poste. « Si c’est le meilleur latéral droit du monde ? C’est simple, c’est le plus fort à son poste.. Au-delà de ses capacités techniques, il a tout physiquement, de la vitesse, du coffre, cette capacité à répéter l’effort quatre-vingt-dix minutes » a déclaré le défenseur de Sunderland.