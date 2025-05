Le contrat en or qui plombe le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain disputera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire le 31 mai prochain, cinq ans après la première. Un choc perdu par le PSG contre le Bayern Munich (0-1) qui aurait eu une tout autre issue avec Edinson Cavani d'après Thiago Silva qui a tout balancé sur ce feuilleton.

Après sept saisons passées au PSG qu'il a quitté en 2020 en étant le meilleur buteur de l'histoire avec ses 200 buts (Kylian Mbappé l'a depuis dépassé avec ses 256 réalisations), Edinson Cavani aurait été l'élément clé du premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Pour remettre les choses dans leur contexte, le Final 8 de C1 s'était déroulé l'été à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a reporté les dernières échéances de la C1 de la saison 2019/2020.

«Cavani ? On pouvait être champions à coup sûr»

Et donc, après les expirations des contrats d'Edinson Cavani et de Thiago Silva. Le capitaine de l'époque du PSG avait prolongé son bail de deux mois pour le Final 8, au contraire d'Edinson Cavani. Une erreur selon Thiago Silva. « J'ai eu l'impression qu'avec cette équipe-là et Cavani, on pouvait être champions à coup sûr. A la fin de cette saison, on a joué la finale au Stade de France, Kylian (ndlr Mbappé) s'est blessé ».

«Difficile d'aller à Lisbonne sans El Matador»

Pour le média Carré, au cours de son échange avec le journaliste Raphaël Domenach, Thiago Silva estime que le PSG aurait soulevé la première C1 de son histoire avec Edinson Cavani à Lisbonne. « On est arrivés à la Ligue des champions sans Cavani et c'était difficile parce que c'était le Matador pour nous, il marquait presque à tous les matchs, très professionnel avec l'équipe, donnait tout pour l'équipe. Je pense que c'était difficile d'aller à Lisbonne sans El Matador ».