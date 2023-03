Le clan Messi dérape, Mbappé va halluciner

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Argentine fêtait ses héros ce jeudi à l’occasion d’un match contre le Panama (2-0), Lionel Messi et ses coéquipiers ont vécu une soirée forte en émotion, durant laquelle Emiliano Martinez a effectué le même geste obscène que celui exécuté après la finale remportée contre la France en décembre. Kylian Mbappé et les Bleus ont également été la cible du chambrage argentin.

Soir de fête en Argentine. Pour leur premier match à domicile après le sacre mondial au Qatar en décembre dernier, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été célébrés comme il se devait par leur public face au Panama (2-0). Une soirée durant laquelle Emiliano Martinez a encore fait parler de lui, trois mois après sa célébration obscène avec le trophée de la Coupe du monde.

A modern classic recreated 😂 pic.twitter.com/XF4Rr5Husk — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

Emiliano Martinez et les Argentins refont la célébration polémique

Alors que chaque joueur s’est vu remettre une réplique de la Coupe du monde, Emiliano Martinez et certains de ses partenaires, à l'instar de Marcos Acuña, Gerómino Rulli et Germán Pezzella, ne se sont pas privés de reproduire la célébration polémique réalisée par le gardien argentin le soir du 18 décembre, en posant le trophée sur leur bas-ventre en tirant la langue. Emiliano Martinez avait pourtant dit regretter son geste au cours d’un entretien avec ESPN en février dernier. « C’était stupide ce qu’on a fait avec les garçons, mais c’est la seule chose que je ne suis pas fier d’avoir faite , confiait le portier d’Aston Villa, dithyrambique à l’égard de Kylian Mbappé, qui avait été la cible de chambrages de la part des Argentins. Je n’ai rien contre Mbappé, il n’y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. Comment voulez-vous que je me moque de lui ? Il m’a mis quatre buts ! Quatre buts en finale. Il doit penser que c’est moi sa poupée . »

“A minute silence for…. Brazil that is dead.” “A minute silence for…. France that is dead.”pic.twitter.com/0qXGAy9LgZ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 24, 2023

« Une minute de silence pour la France… qui est morte »