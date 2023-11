Le boss du PSG rêve de lui, un accord en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a accueilli un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique, un choix qui a mis du temps à se dessiner alors que d’autres pistes étaient étudiées en interne. Nasser Al-Khelaïfi se voyait bien rapatrier Thiago Motta, actuellement à la tête de Bologne, club dans lequel l’Italien est resté. Et il a bien fait.

Passé par les U19 du PSG, Thiago Motta poursuit désormais sa carrière d’entraîneur en Italie. L’ancien milieu du club a connu des parcours compliqués au Genoa puis à la Spezia mais brille désormais à Bologne, ce qui lui vaut d’être tenu en haute estime par le président Nasser Al-Khelaïfi, qui se voyait bien lui confier les rênes du PSG après les départs de Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier. Encore courtisé cet été, Thiago Motta est finalement resté dans son club, un choix payant.

Loin du PSG, Thiago Motta brille

Bologne est en effet l’une des satisfactions de la saison en Italie, avec une 6e place au classement de Serie A. Vendredi, la formation transalpine a enchaîné avec une victoire contre la Lazio (1-0), signant un 11e match de suite sans défaite. Une incroyable série qui amène les dirigeants à rapidement vouloir blinder leur entraîneur.

Bologne veut le prolonger