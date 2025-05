Laure Boulleau : La proposition osée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais consultante pour Canal+, Laure Boulleau avait auparavant mené une belle carrière de footballeuse au PSG et en équipe de France. Interrogé à ce sujet, l’ancienne latérale gauche révèle d’ailleurs avoir reçu une proposition de Jean-Michel Aulas, alors président de l’OL, qui a failli la faire craquer.

Consultante pour Canal+, un rôle qui l'a faite connaître du grand public, Laure Boulleau avait pourtant connu une très belle carrière professionnelle auparavant. Formée à l'INF Clairefontaine avant de rejoindre le PSG où elle a évolué de 2005 à 2018, l'ancienne latérale gauche évoluait à une époque où l'OL écrasait le football européen en recrutant toutes les meilleures joueurs, y compris celle de l'équipe de France. Sans surprise, Laure Boulleau avait ainsi reçu une proposition de Jean-Michel Aulas qu'elle a finalement déclinée.

Laure Boulleau dévoile l'offre d'Aulas

« Une fois je les avais écoutés. Aulas a failli m’avoir, mais j’ai été rattrapée par cette loyauté envers mon club, et ma volonté de construire quelque chose avec le PSG. Je me suis accrochée, je ne voulais pas gagner autre chose avec d’autres clubs. Avec Aulas, on en rigole », s’amuse l’ancienne joueuse du PSG au micro d’Europe 1. Désormais consultante pour Canal+, Laure Boulleau évoque également la façon dont elle s’est mise à aimer le football.

«Aulas a failli m’avoir»

« Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux. Zizou est mon idole de toujours, avec Bixente, parce que je sentais que l’on avait des valeurs communes. J’ai senti que je pouvais m’identifier à lui. Dans ma tête, il n’y avait qu’un objectif : chanter la Marseillaise. J’ai quand même quelques regrets, je me rends compte que j’aurais pu être relâchée, un peu meilleure. J’aurais fait encore des meilleurs matchs, être une référence », ajoute-t-elle.