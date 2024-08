La grande promesse de Luis Enrique qui va enflammer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il entame sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique veut continuer sa progression et continuer à rafler des trophées. Mais pas n’importe comment. Le technicien espagnol promet ainsi qu’il veut poursuivre à dominer ses adversaires en prônant toujours un jeu offensif, ce qui devrait faire plaisir aux fans parisiens.

Alors que la saison a repris ses droits, Luis Enrique débute son deuxième exercice sur le banc du PSG après un premier très abouti, marqué par l'obtention de trois trophées ainsi que par une demi-finale de Ligue des champions perdue contre le Borussia Dortmund. Et pour cette saison, Luis Enrique compte bien faire au moins aussi bien.

« Nous voulons être en mesure de nous battre pour tous les titres. Nous voulons toujours plus. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est une nouvelle année d'apprentissage. Une fois de plus, je sors de ma zone de confort et j'essaie de faire les choses différemment », promet l’entraîneur espagnol au micro de PSGtv, avant de poursuivre.

« C'est ce qui me fait vivre, ce qui me motive. Le défi de montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer à nos supporters une équipe encore meilleure, qui n'arrête pas de se battre, qui n'arrête pas de jouer du bon football. C'est ma motivation », ajoute Luis Enrique.