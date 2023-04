«La fin du PSG», il annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. Ce scénario ne relève plus de l'impossible depuis que certains médias ont annoncé le possible déménagement du club au Stade de France, situé à Saint-Denis. Un dossier, qui a fait réagir Daniel Riolo. Selon lui, la formation perdrait son essence en quittant la capitale pour une enceinte, dont la capacité est énorme.

Depuis 1974, le PSG réside au Parc des Princes. Le club de la capitale a écrit les plus belles pages de son histoire dans cette enceinte, qui ne convient plus aux dirigeants. Depuis plusieurs mois, les responsables du PSG se battent pour devenir propriétaire de l'écrin, détenu par la Mairie de Paris. Mais la ville refuse de céder aux requêtes du club parisien, qui envisage un déménagement au Stade de France. Une issue, qui est loin de convaincre Daniel Riolo. « C’est la disparition du PSG, je te le garantis » a-t-il lâché au micro de RMC.





Traîné en justice, Riolo répond à l’entraîneur du PSG https://t.co/BQQ7tlqMaC pic.twitter.com/mBmwthBnT1 — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Riolo en remet une couche

Invité de l'émission Hors-Jeu, Daniel Riolo est revenu longuement sur l'avenir du PSG, et notamment sur son possible départ pour Saint-Denis. « Il y a une différence entre déménager dans un stade que tu construis et aller dans un stade qui n’est pas à toi. C’est différent. En plus le Stade de France n’est pas à Paris. Je ne pense pas que le PSG puisse le remplir, c’est 80 000 places » a-t-il déclaré.

« Ils perdront de vieux supporters »