La comparaison avec le PSG que personne n'a vu venir ! 

Au PSG, on a décidé de revoir complètement sa copie. Le club de la capitale en a fini avec les stars, axant désormais son équipe sur la jeunesse. Un pari qui a fonctionné dès cette saison puisque Paris a remporté la Ligue des Champions. Pas besoin donc de Kylian Mbappé pour l'emporter. De quoi donner l'occasion à Fabien Devide, président de l'équipe esport Vitality, de faire un parallèle entre son équipe Counter-Strike et le PSG.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la scène Counter-Strike 2 est dominée par une équipe française : Vitaliy. Emmenée notamment par ses deux stars "ZywOo" et "apEX", l'équipe esport vient de remporter le prestigieux Major d'Austin, après avoir également enchainé 34 victoires. Alors qu'on parle désormais de Vitality comme l'une des plus grandes équipes de CS, c'est aussi parce que les bons choix ont été pris pour la construction de l'équipe. Et à l'instar du PSG, on a décidé d'en finir avec la politique de recruter des stars absolument.

« Auparavant, on misait toujours sur des grands noms, des joueurs réputés » Pour Le Figaro, Fabien Devide, président de Vitality, a ainsi fait ce parallèle avec le PSG. Il a alors raconté : « Il y a quelques années, quand on a fait venir un jeune joueur israélien, Shahar "flameZ" Shushan, ce n'était pas du tout une star. Idem quand on a fait venir William "mezii" Merriman qui venait d'une équipe en difficulté chez Fnatic et qui n'était pas un joueur extrêmement côté, on a été beaucoup décrié. Historiquement, auparavant, on misait toujours sur des grands noms, des joueurs réputés ».