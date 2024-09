Kylian Mbappé victime d'une «guerre psychologique» avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG de 2017 à 2024, Kylian Mbappé a donc quitté le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat, il a décidé de rejoindre le Real Madrid après des derniers mois très compliqués au sein du club de la capitale. En effet, entre Mbappé et le PSG, il y a eu de grosses tensions. De quoi expliquer les performances décevantes actuelles du capitaine de l'équipe de France ?

Sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a connu des moments de joie, mais aussi des périodes plus difficiles. Ça a notamment été le cas la saison dernière. D'abord intégré au loft des indésirables durant l'été 2023 étant donné qu'il n'avait pas voulu prolonger, Mbappé a finalement retrouvé le groupe de Luis Enrique, qui n'a toutefois pas hésité à s'en passer régulièrement. De plus, Mbappé est entré en guerre avec Nasser Al-Khelaïfi et cela a quelque peu déteint sur ses performances, qui sont aujourd'hui décevantes.

« La conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club »

Pour L'Equipe, Bixente Lizarazu s'est confié sur le niveau décevant de Kylian Mbappé. Et pour lui, c'est la guerre avec le PSG qui a miné le désormais joueur du Real Madrid : « Il vit une année difficile, qui a commencé avec le PSG et se prolonge en équipe de France. C'est pour moi la conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club, au cours de laquelle l'extrasportif a pris le pas sur le sportif. Pour moi, être footballeur, c'est penser aussi à préserver sa santé mentale. Si vous êtes préoccupé par des pensées externes, parasites, négatives, elles ont forcément une incidence sur votre mental et vous perdez votre force, votre énergie, votre plaisir. La guerre psychologique que le PSG et lui se sont livrés a eu un impact énorme, forcément ».

Mbappé perturbé

« Mbappé n'est plus aussi explosif ni déterminant qu'il l'était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant. Il avait distillé, à l'époque, des petites phrases du genre : "Vous trouvez que ça me perturbe ?" Pour moi la réponse est oui, cela le perturbe. Comme tout le monde. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il est difficile pour lui d'être vraiment un leader en ce moment car il doit, avant tout, se retrouver lui-même, retrouver ce qui faisait de lui un joueur unique », a enchainé Lizarazu.