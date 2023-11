Kylian Mbappé reçoit des demandes improbables, il balance

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fort de son immense cote de popularité et de son statut de superstar du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé est souvent amené à aller à la rencontre de ses jeunes fans. Ce qui donne lieu à des demandes souvent insolites pour l'attaquant tricolore... Il se livre à ce sujet.

Alors qu'il évolue au plus haut niveau du football mondial depuis ses 18 ans, Kylian Mbappé a marqué de son empreinte la jeunesse française actuelle. L'attaquant du PSG, qui n'hésite pas à donner de son temps pour aller à la rencontre des jeunes, a ainsi régulièrement le droit à des questions ou des demandes pour le moins improbables de la part de ses admirateurs. Dans un entretien accordé au Parisien alors qu'il était justement en déplacement à Port-Marly mardi avec la fondation OneSight, Mbappé s'est confié à ce sujet.

PSG : Mbappé répond à la polémique sur le Ballon d’Or ! https://t.co/JRCK31MONl pic.twitter.com/jlHfzTfOmI — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« On m'a carrément demandé que je me coupe le pied »

« J’ai parfois eu droit à des demandes complètement insolites. Une fois, un petit m’a demandé de lui signer un autographe sur le front, un autre si je pouvais lui prêter ma jambe droite, une fois carrément que je me coupe le pied pour lui donner… (Il s’esclaffe) Mais ce sont des remarques d’enfants, c’est amusant », lâche Kylian Mbappé, qui ne manque pas de prendre ces demandes farfelues sur le ton de la rigolade.

« J'ai envie qu’ils me disent tout ce qui leur passe par la tête »