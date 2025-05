Kylian Mbappé : Le PSG revient à la charge ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le nouveau collectif du PSG ne cesse d'être encensé depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier, Marquinhos s'est totalement lâché à ce sujet mercredi soir après la qualification en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, mettant notamment l'accent sur les efforts défensifs des attaquants. Une nouvelle charge du PSG contre son ancienne star ?

Le PSG est-il devenu meilleur sans Kylian Mbappé ? Le remarquable parcours du club francilien en Ligue des Champions, avec un ticket pour la finale validé mercredi soir contre Arsenal, semble refléter les gros progrès collectifs réalisés par l'équipe de Luis Enrique depuis le départ de son ancienne star en direction du Real Madrid. Le PSG a d'ailleurs multiplié les piques à l'encontre de Mbappé ces dernières semaines lorsqu'il s'agissait de souligner les gros progrès collectifs, et Marquinhos en a remis une couche au micro de Canal + mercredi soir après la victoire contre Arsenal (2-1).

« Le coach avait un ADN à changer »

« Je pense que le coach est allé pas à pas pour améliorer cette équipe. Il avait un ADN à changer, une mentalité à mettre en place. Il a fait ça petit à petit. Il y a eu des matches qui ont changé ça au file de la saison. Contre Man City, contre Liverpool, ça a donné la confiance en plus, ça a confirmé. L’année dernière, on n’arrivait pas forcément à concrétiser. Là, on voit que ça va dans le bon sens. Le coach n’arrête pas de nous améliorer », indique Marquinhos, qui poursuit son propos avec un tacle indirect pour Kylian Mbappé lorsqu'il évoque les efforts défensifs effectués cette saison par les attaquants du PSG.

Mbappé pointé du doigt sur les efforts défensifs ?

« Le travail défensif effectué par les attaquants ? Ça me rassure oui, on voit comment Kvara a aidé Nuno dans les 2 contre 1 contre Saka. Doué aussi, Barcola… Le coach le dit que c’est très difficile de jouer attaquant dans son équipe ! », poursuit le capitaine du PSG. Le message est passé...