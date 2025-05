Kylian Mbappé, c’est terminé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La page Kylian Mbappé est définitivement tournée au PSG. En l'espace de quelques mois, Luis Enrique a bâti un collectif qui est parvenu à faire oublier la star tricolore, partie au Real Madrid l'été dernier. Pour Eric Di Méco, ancien arrière gauche de l'OM, le mérite revient à l'entraîneur espagnol.

Kylian Mbappé n’est plus, et un collectif a pris sa place au PSG. Aucune star n’est au-dessus du groupe, tel est le mantra de Luis Enrique, mais aussi l’une de ses plus grandes réussites cette saison. Comme l’a noté Eric Di Méco, un Ousmane Dembélé, incertain pour la demi-finale retour de Ligue des champions, pourrait être remplacé à la seconde.

Dembélé rapidement remplacé ?

« Luis Enrique a créé une équipe qui n’a pas besoin de stars. Ce collectif n’a plus besoin de Mbappé et n’a pas non plus besoin de Dembélé. S’il n’est pas là, Barcola va rentrer et il fera la maille. La force de ce PSG, c'est que tous ses joueurs sont interchangeables » a confié l’ancien joueur de l’OM.

L'hommage à Luis Enrique

Di Méco a même émis un souhait assez osé pour démontrer la vraie valeur de Luis Enrique. « Un joueur dans cette équipe-là, on ne va même pas voir la différence. J’espère même qu’il ne sera pas là au match retour, pour montrer ce qu’a fait Luis Enrique » a-t-il lâché lors du Super Moscato Show.