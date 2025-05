Kylian Mbappé au tribunal, c’est confirmé !

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le conflit n’est pas terminé. L’international français continue de réclamer 55M€ à son ancien club. Mais ce lundi, la saisie conservatoire sur les comptes des Rouge-et-Bleu a été annulée. L’affaire ne devrait cependant pas en rester là, et devrait se prolonger au tribunal et devant les prud’hommes.

Le conflit est encore loin d’être terminé entre Kylian Mbappé et le PSG. L’attaquant de 26 ans continue de réclamer 55M€ au club de la capitale pour des impayés de la saison dernière. Les avocats du joueur du Real Madrid avaient même annoncé la saisie conservatoire des comptes des Rouge-et-Bleu en avril dernier.

La saisie conservatoire des comptes du PSG est annulée Mais ce lundi, un retournement de situation a eu lieu dans l’affaire. Le juge de l'exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » sur trois comptes du PSG selon l’AFP. Mais le conflit serait très loin d’être terminé