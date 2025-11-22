«Je suis préoccupé» : L'annonce troublante de Luis Enrique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse avant la réception du Havre ce samedi soir, Luis Enrique a semblé agacé d'être interrogé sur les récompenses individuelles de ses joueurs et s'annonce même «préoccupé» par le fait que les questions des journalistes ne tournent pas plus autour de l'aspect collectif.

Adepte du collectif, Luis Enrique a bâti une équipe qui a fait de sa discipline tactique une force. Par conséquent, lorsque l'entraîneur du PSG est interrogé sur les performances individuelles de ses joueurs, il s'agace très rapidement en conférence de presse.

Luis Enrique s'agace en conférence de presse « Je ne sais pas et je ne suis pas intéressé par ce type de débat. En tant qu'entraîneur, je cherche à améliorer l'équipe. Pas seulement Fabian, Vitinha et Joao. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent bien se débrouiller à ce poste : Senny (Mayulu), Warren (Zaïre-Emery), Lee Kang-in, Désiré (Doué)... En tant qu'entraîneur, je cherche à améliorer tous les joueurs. Trop parler des individualités, ce n'est pas positif », confie-t-il dans un premier temps avant d'être relancé sur Joao Neves.