«Je n'ai pas vu un sorcier», l'aveu troublant d’un flop du PSG

La rédaction

En difficulté depuis son arrivée en prêt à l'AS Rome cet été, Renato Sanches a du mal à trouver sa place au sein de l'effectif romain. Alors que le joueur appartenant au PSG pense être victime d'une malédiction, la presse italienne a, dans la foulée, déclaré que le Portugais allait consulter une sorcière. Des affirmations que le principal intéressé a finalement réfuté.

C'est une histoire pour le moins surprenante qui entoure Renato Sanches. Depuis son arrivée en prêt à l'AS Rome lors du mercato estival, le Portugais peine à s'imposer sous ses nouvelles couleurs, la faute notamment à de nombreuses blessures. Et pour cause, cette saison, le joueur appartenant au PSG n’a disputé que 7 matches en Serie A et en Ligue Europa, cumulant au total 148 petites minutes de jeu.

Sanches est parti voir une sorcier ?

En marge de la rencontre entre l’AS Rome et la Fiorentina ce dimanche (1-1), le Portugais a fait un aveu assez clair concernant sa situation. « Je ne sais pas ce qui m’arrive, j'ai l'impression que quelqu’un m’a lancé une malédiction » , a-t-il dit dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport . Dans la foulée, la presse italienne s'est penché sur son cas. D'après les dernières informations de la Reppublica, l'ancien joueur du LOSC et du Bayern Munich serait finalement allé consulter une sorcière pour résoudre ses problèmes.

« Je n'ai jamais dit que j'étais allé voir une sorcière »