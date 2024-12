«J’ai pris la décision de partir» : Mbappé dans le dur, son calvaire est compris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant le dernier été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse en s’engageant en faveur du Real Madrid après sept ans au PSG. Cependant, ses débuts dans la capitale espagnole s'avèrent compliqués, un sujet évoqué dernièrement par Nicolas Anelka qui voit en Mbappé un écho à sa propre expérience.

L’été 2024 a été marqué par l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid après sept années au PSG. La première expérience à l’étranger de l’international français, qui n’avait jamais caché son attachement pour la formation merengue. « J’ai toujours rêvé de jouer à Madrid. Je ne savais pas quand, ni comment, mais je savais que j’allais y jouer », confiait-il dernièrement sur Canal+. Mais ses premiers mois dans la capitale espagnole ne se sont pas déroulés comme prévu, entre prestations décevantes, soucis extrasportifs et pépins physiques. « Ce n’est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les matches qui vont compter », a-t-il concédé dans l’émission Clique.

« Je pense qu’ils vont être patients »

La pression du mythique maillot blanc, Nicolas Anelka l’a bien connu. En grande difficulté chez les Merengue dès son arrivée en provenance d’Arsenal en 1999, l’ancien attaquant des Bleus avait vécu une saison galère avant son retour au PSG l’année suivante. Invité de RMC il y a quelques semaines, il a dressé un parallèle avec ce que traverse aujourd’hui Kylian Mbappé. « Ce n’est pas évident pour lui, c’est sa première expérience à l’étranger. Il arrive dans un club qui a tout gagné. Ils n’ont pas forcément besoin de lui cette année. À son poste, il y a Vinicius qui survole le championnat et la Ligue des champions depuis deux saisons. Ce n’est pas facile. Je pense qu’ils vont être patients car il doit s’adapter à un nouveau poste », estime Anelka.

« Quand je vois Mbappé et ce qu’il vit, je me revois il y a 25 ans »

« Il a beaucoup de pression. Je pense qu’il n’est pas bien psychologiquement. Il doit continuer à travailler et être patient. Ils ont fait un investissement avec lui, ce n’est pas que sur six mois. Quand je vois Mbappé et ce qu’il vit, je me revois il y a 25 ans, s’est souvenu Nicolas Anelka. Je venais d’arriver, le Real avait gagné la Ligue des champions deux ans auparavant. Une équipe était déjà en place. Le président avait fait le forcing pour que je vienne. Je n’avais pas vraiment de place (sur le terrain). J’ai eu les mêmes difficultés, j’avais 20 ans. Il faut patienter. Moi, je suis arrivé avec un vestiaire qui ne voulait pas que je vienne. Beaucoup de choses se sont passées durant la saison. J’ai pris la décision de partir. Kylian a un caractère différent, il peut accepter de patienter. »