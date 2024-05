Incidents PSG-OL : Un scandale raciste est dénoncé !

La rédaction

C’est un bien triste évènement qui a marqué l’avant-match de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL. Aux alentours de 18h, de violents affrontements ont éclaté entre des supporters des deux équipes au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban. De nombreux blessés sont à déplorer, et plusieurs cars ont été incendiés et détruits. Si cet événement a provoqué l’indignation de plusieurs acteurs, des saluts nazis auraient également été aperçus lors de l’affrontement.

Alors que le PSG et l'OL s'affrontaient pour une finale de Coupe de France, des supporters des deux clubs se sont affrontés violemment au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban sur l'autoroute A1. Si de nombreux blessés et dégâts matériels sont à déplorer, un supporter parisien affirme également avoir aperçu des saluts nazis dans la cohue.

« Pendant l'affrontement samedi, j'ai vu des saluts nazis »

Interrogé par l’AFP , un supporter parisien présent sur les lieux de l’affrontement a raconté l’évènement. En plus de ce déchaînement de violence physique, des saluts nazis auraient été effectués par des supporters lyonnais : « On a pu rentrer au stade juste avant le match, j'ai trouvé la fouille légère, les stadiers voulaient éviter les débordements, tout le monde était aux aguets. […] Pourquoi ces conflits récurrents avec Lyon ? Au sein de la tribune Auteuil, on a toujours été en conflit avec les groupes racistes. […] Pendant l'affrontement samedi, j'ai vu des saluts nazis ». raconte-t-il.

« un bus a pris feu »