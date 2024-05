Incidents PSG - OL : Aulas monte au créneau !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, de violents incidents ont eu lieu en marge de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL. Des supporters lyonnais ont attaqué leurs homologues parisiens au niveau du péage de Fresnes alors que les deux camps se dirigeaient vers Lille. Si plusieurs blessés sont à dénombrer suite à cette rixe, l’ancien président des Gones Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette triste soirée.

Pour la 15ème fois de son histoire, le PSG a remporté la Coupe de France. Ce samedi soir, les partenaires de Kylian Mbappé ont ainsi pris le meilleur sur l’OL (1-2), dans une soirée qui aura été marquée par des affrontements entre les supporters des deux camps. En effet, aux alentours de 18h, Parisiens et Lyonnais se sont violemment bagarré au niveau du péage de Fresnes (Val-de-Marne). Une grosse rixe a eu lieu entre les supporters des deux équipes, alors que le car transportant les supporters de l’OL a malencontreusement rejoint celui du PSG en direction du stade Pierre Mauroy.

PSG - OL : Catastrophe en cours avant le duel au sommet https://t.co/I76hUpn1m8 pic.twitter.com/nvUtJTx8z6 — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

8 policiers blessés dans la rixe entre les supporters du PSG et de l’OL

Si le péage de Fresnes a même pris feu suite à ces affrontements, le préfet du Nord Bertrand Gaume dressait un triste bilan plus tard dans la soirée : « Au moins huit policiers sont blessés et plusieurs tirs de grenades lacrymogènes se sont produits. L’ordre a été rétabli très rapidement malgré des tirs de fumigènes d’une des équipes contre le bus adverse. Le bilan est important, car il y a eu un bus incendié et quatre ont été endommagés et devront être remplacés pour assurer le retour des supporters de l’une des deux équipes » .

« Condamnons ensemble les violences inacceptables d’hier »