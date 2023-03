«Ils se moquaient de lui», il met un énorme tir au PSG

La rédaction

Ce mercredi, le PSG se déplacera à l’Allianz Arena pour y affronter le Bayern Munich dans le but de rallier les 1/4 de finale de Ligue des champions. Thomas Müller a joué le jeu en conférence de presse et il s’est livré au sujet de son coéquipier, Eric-Maxim Choupo-Moting, et de son passage assez contrastée au PSG par le passé.

Le PSG joue gros ce mercredi. Une élimination dès les 8e de finale, pour la deuxième année consécutive, serait un terrible aveu d’impuissance sur la scène européenne pour le club de la capitale. À la veille du match, Thomas Müller s’est montré confiant en conférence de presse.

Mercato : Cristiano Ronaldo va accueillir une star du Real Madrid https://t.co/rCKbOyEoru pic.twitter.com/eGQ2I7csZJ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« Ceux qui ont fait cela ne connaissent pas le foot »

Interrogé au sujet du passage au PSG de son coéquipier Eric-Maxim Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern Munich s’est lâché : « Je n'ai pas vécu ce temps où les gens se moquaient de lui à Paris. Ceux qui ont fait cela, ils ne connaissent pas le foot. Il marque des buts et à Paris, il aurait pu avoir plus de temps. Chez nous, il est un joueur très important » .

Le PSG doit faire attention

Le PSG le sait, il devra se méfier de ses anciens protégés. Lors des quatre dernières confrontations entre Parisiens et Bavarois, Coman et Choupo-Moting ont chacun trouvé le chemin des filets par deux fois.