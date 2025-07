Il signe au PSG, c'est l'amour fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un an après sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé faisait le choix de s'engager en faveur du PSG, joueur pour lequel le club parisien a déboursé la somme de 50M€. Un investissement gagnant au vu de la saison XXL du champion du monde tricolore qui lui permettait d'entamer sa collaboration avec Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a réussi à mettre la main sur le trophée tant désiré par les propriétaires qataris depuis le lancement de l'ère QSI en 2011 : la Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de ce succès, lui qui a raflé le titre honorifique de meilleur joueur de la compétition deux ans après sa signature de 50M€ en provenance du FC Barcelone.

«J'ai signé au Paris Saint-Germain pour vivre des moments comme ceux-là» Lors d'un échange avec Charlotte Namura dans le cadre d'une interview avec les médias du PSG, Ousmane Dembélé est revenu sur la « magnifique » saison vécue avec les hommes de Luis Enrique. « Oui, c'est ce que je voulais. J'ai signé au Paris Saint-Germain pour vivre des moments comme ceux-là. Cette année a été exceptionnelle, collectivement et personnellement. C'est magnifique, mais on en veut encore plus. Quand on a goûté à ça… On en veut toujours plus ! ».