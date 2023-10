Il recale le PSG sur le mercato et s’éclate à l’étranger

Thomas Bourseau

Jude Bellingham aurait pu faire un bien fou au PSG et le président Nasser Al-Khelaïfi le savait pertinemment. C’est pourquoi il lui déclarait sa flamme pendant la dernière Coupe du monde. Mais au final, l’international anglais a choisi de troquer la tunique du Borussia Dortmund pour celle du Real Madrid où il prend son pied depuis le début de la saison et ne s’en cache pas.

À l’occasion de la Coupe du monde qui s’est déroulée au Qatar à l’automne 2022, Nasser Al-Khelaïfi profitait d’une interview accordée à Sky Sports sur place afin de faire part de l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham qui enflammait les pelouses du Qatar avec la sélection anglaise à tout juste 19 ans. « L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C’est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant, c'est incroyable ».

Le PSG avait déclaré sa flamme à Bellingham : «Tout le monde le veut»

Par la suite de l’entretien, le président du PSG tenait à respecter le Borussia Dortmund, son club de l’époque en tenant le discours suivant. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord avec le club ». Mais finalement, la finale s’est jouée entre Liverpool et le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham. Et c’est le Real Madrid qui a raflé la mise.

«J’ai beaucoup aimé mon premier Clasico et j’espère que vous aussi»