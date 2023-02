Il pète un plomb au PSG, des sanctions sont réclamées

Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG s'est incliné contre le Bayern Munich (0-1) en Ligue des Champions. Après la rencontre, Sergio Ramos était toutefois visiblement remonté et un photographe en a notamment fait les frais. En effet, au moment de venir saluer les fans du PSG, Ramos en a violemment poussé un. Un geste que certains condamnent.

Malgré le retour de Kylian Mbappé en cours de match, le PSG a concédé la défaite ce mardi face au Bayern Munich (0-1). Si tout reste possible avant le retour en Bavière, la rencontre a été marquée par un dérapage de Sergio Ramos. En effet, c'est après le coup sifflet final, au moment de venir saluer les spectateurs du Parc des Princes, que l'Espagnol a dérapé.

Sergio Ramos n’a pas apprécié que des photographes soient trop proches de lui 🥶 pic.twitter.com/UK7fKNAcLC — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 15, 2023

Ramos s'en prend à un photographe

En train de saluer les supporters, Sergio Ramos est poussé une première fois par un photographe dans le dos. Cela n'a clairement pas été apprécié par le défenseur du PSG qui a alors laissé éclater sa colère sur un autre photographe. En effet, celui-ci a violemment été poussé par Ramos, alors qu'il n'avait pourtant rien fait.

« Il devrait être sanctionné »