«Il faut dire stop», une star du PSG est poussée vers la sortie

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Stéphane Dalmat est aujourd'hui à la retraite et vit de ses investissements, à Lens. Considéré comme un joueur prometteur, il n'a pourtant jamais réussi à concrétiser, la faute à un état d'esprit totalement éloigné du monde du football, lui qui préférait vivre simplement et qui ne comprenait pas pourquoi des personnes voulaient un autographe de lui. Toujours suiveur du PSG, il avoue néanmoins s'être lassé.

Les résultats du PSG ont eu raison de la patience de Stéphane Dalmat. Souvent battus très tôt en Ligue des Champions, le mercato du PSG n'a pas non plus convaincu l'ancien joueur de Bordeaux qui n'a pas hésité, dans les colonnes du quotidien Le Parisien à tacler son ancien club.

« Ce club me lasse »

Interrogé par Le Parisien pour savoir s'il suit toujours le PSG, Stéphane Dalmat répond : « Jusqu’il y a deux ans, j’aimais bien. Mais ce club me lasse. On ne fait qu’attendre le grand moment en Ligue des champions qui n’arrive jamais. J’ai un souci avec cette équipe. OK, tu as les trois stars, mais derrière, quel déséquilibre. Verratti ne peut pas tout faire. »

« Sergio Ramos, il faut dire stop »