«Il est décevant» : Ce joueur du PSG se fait détruire à l’étranger

Jean de Teyssière

Difficile d'être joueur de football, d'être indiscutable pour son entraîneur mais de quand même subir des critiques. C'est le quotidien pour tous et Milan Skriniar en fait les frais. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique, il peine à faire l'unanimité et pour Thomas Heurtaux, l'ancien défenseur du SM Caen, désormais consultant pour Sky Italia, son début de saison est décevant.

Milan Skriniar est arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan. Le défenseur slovaque a rapidement pris ses marques et fait déjà partie des indéboulonnables du système de Luis Enrique. Pour preuve, Skriniar est le joueur le plus utilisé par l'entraîneur espagnol, puisqu'il a disputé 1171 minutes depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Personne au PSG ne fait mieux.

«Je vais être dur mais je le trouve globalement décevant»

Thomas Heurtaux, l'ancien défenseur de Caen ou de l'Udinese, a été interrogé par Le Parisien concernant le début de saison du défenseur central du PSG, Milan Skriniar : « Je vais être dur mais je le trouve globalement décevant et j’estime que son début de saison est moyen. Ce qu’il montrait à l’Inter était très, très fort. Aujourd’hui, ce n’est pas le Skriniar de l’Inter. Je trouve son adaptation à Paris très difficile. Il est décevant dans le sens où il peut faire beaucoup plus. À l’Inter, il intervenait dans le bon timing, il ne reculait pas, il repartait balle au pied, il aimait aller vers l’avant et il le faisait très bien. Aujourd’hui, c’est mieux qu’il se concentre sur des tâches purement défensives car il n’est pas à son niveau. Je m’attendais à autre chose. Il avait tout du défenseur moderne avec cette agressivité et sa puissance physique. À Paris tu le vois plus en difficulté sur ce plan. »

«Il n’est pas indiscutable aujourd’hui, il ne marque pas des points»