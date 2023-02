«Il est à ch**r», coup de gueule sur une star du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement pointé du doigt pour ses erreurs, Gianluigi Donnarumma s’est pourtant montré décisif à plusieurs reprises ces dernières semaines avec le PSG. Mais l’entourage du gardien italien ne comprend pas les critiques dont il fait l’objet, à commencer par son avocate Rafaela Pimenta qui pousse un coup de gueule retentissant sur le cas Donnarumma.

Depuis le départ de Keylor Navas qui a été prêté à Nottingham Forrest en janvier, Gianluigi Donnarumma semble libéré d’un poids au PSG : « Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile (…) C'est normal de faire des choix, à un moment. Et il fallait faire un choix, que ce soit lui ou moi, c'était important pour tout le monde », confiait récemment le gardien italien de 23 ans dans les colonnes de L’EQUIPE sur le départ de son ancien concurrent. Et malgré ses performances convaincantes du moment, Donnarumma cristallise toujours autant les critiques au PSG.

Clash : L’entraîneur du PSG a choisi son camp... et c’est une surprise ! https://t.co/YhvZEuY8ET pic.twitter.com/cR8X0st3WX — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Une réaction bipolaire »

Rafaela Pimenta, l’avocate du gardien du PSG, s’est confiée au micro de Téléfoot sur son cas en taclant sèchement la presse pour ses jugements sur le niveau de jeu de Gianluigi Donnarumma : « La réaction des médias est bipolaire sur Donnarumma. Un coup, il est à chier, un autre il est le meilleur. Il faut que ça cesse maintenant. On parle du PSG, un des plus grands clubs du monde et de Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro. Pas le meilleur gardien, le meilleur joueur de l'Euro 2021. Ce n'est pas rien », estime-t-elle.

« L’un des meilleurs du monde »