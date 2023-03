«Il disait de très mauvaises choses» : Il balance sur le comportement de Mbappé

Thibault Morlain

Lors de la dernière finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Argentine, Kylian Mbappé a fait de gros dégâts. Auteur d'un triplé, le joueur du PSG a permis aux Bleus d'y croire jusqu'au bout, mais cela n'a pas été suffisant. Alors que la bande à Mbappé s'est inclinée aux tirs au but, voilà que des révélations ont été effectuées sur le comportement du Français durant cette rencontre. Et elles ne sont pas très flatteuses...

Auteur d'une finale de Coupe du monde exceptionnelle, Kylian Mbappé a tout fait pour permettre à l'équipe de France de l'emporter face à l'Argentine. Auteur d'un triplé et ayant réussi son tir au but, le joueur du PSG s'est plié en 4 durant la rencontre. En vain. L'Albiceleste l'a emporté et lors de ce match, les défenseurs argentins n'ont pas hésité à célébrer au nez et à la face de Mbappé. Ces images ont fait énormément parler, on a pu voir Cristian Romero exploser de joie juste devant le numéro 10 de l'équipe de France. Un comportement sur lequel est revenu le joueur de Tottenham et il s'est justifié en balançant sur le comportement de Kylian Mbappé.

« Nous sommes toujours les méchants dans le film, mais... »

Que s'est-il alors passé entre Kylian Mbappé et Cristian Romero pour en arriver là ? A l'occasion d'un entretien accordé à TyC Sports , le champion du monde argentin est revenu sur ces images qui ont énormément fait réagir, dénonçant alors le mauvais comportement de Mbappé avec Enzo Fernandez : « La photo est magnifique. Nous sommes toujours les méchants dans le film, mais Mbappé disait de très mauvaises choses à Enzo Fernandez, il a dit quelques bêtises. Leo vient de marquer le but et c'est venu de l'intérieur de moi pour le faire ».

Les raisons du clash