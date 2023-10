Il coule à cause du PSG et se fait recadrer

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG s’est brillamment imposé face à l’AC Milan (3-0) ce mercredi en Ligue des Champions, le club italien continue d’enchaîner les mauvaises prestations en C1 depuis ce début de saison. Attendu au tournant, Théo Hernandez a coulé au Parc des Princes, et a vu son entraîneur Stefano Pioli le remettre en place en conférence de presse.

Un duel d’internationaux. Lors de la victoire du PSG face à l’AC Milan ce mercredi soir, de nombreux internationaux Français se sont affrontés. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, et Lucas Hernandez faisaient ainsi face à Olivier Giroud, Mike Maignan, et Théo Hernandez.

Théo Hernandez peu en vue face au PSG

Très attendu pour cette rencontre, Théo Hernandez n’a pas été en réussite face au PSG. Si son frère Lucas aura réalisé une prestation très aboutie, ce n’est pas le cas du latéral gauche de l’AC Milan, mis régulièrement en difficulté par Ousmane Dembélé sur son côté.

«Théo sait qu’il peut mieux faire»