Il charge le PSG avec l’aide de Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Passé par le PSG entre 2010 et 2013, Mathieu Bodmer a vécu les premières saisons de l’ère qatarie. Récemment, il avait pris l’exemple de Blaise Matuidi et de Zlatan Ibrahimovic pour décrire le changement qui était intervenu en interne, notamment en ce qui concerne l’intensité aux entrainements. L’ancien milieu de terrain parisien lui a répondu, en citant également Cristiano Ronaldo, qu’il a connu à la Juventus.

Alors que Christophe Galtier est dans l’œil du cyclone ces dernières semaines, certains joueurs critiqueraient la qualité de ses entrainements en interne. Cependant, il faut également des joueurs investis pour que les séances se passent bien et tirent tout le monde vers le haut. Dans cette optique, Mathieu Bodmer avait donné l’exemple de Blaise Matuidi et Zlatan Ibrahimovic, qu’il a côtoyé au PSG lors des premières années de l’ère QSI.

Zidane - PSG : Le feuilleton en passe d’être réglé https://t.co/fsswvnKuP1 pic.twitter.com/70sQ1DBtzC — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Il met les coups, te rentre dedans, à chaque entraînement il est à 100 % »

« Il y a deux joueurs qui ont changé les choses au PSG ? Pour moi, le premier c’est Blaise Matuidi. Parce qu’il arrivait de Saint-Etienne et à l’époque personne ne le considérait comme un grand joueur. (…) Dès le premier entraînement, le niveau d’intensité a changé. Il met les coups, te rentre dedans, à chaque entraînement il est à 100 %. Et obligatoirement avec Blaise t’étais obligé de jouer sérieux. L’intensité, tous les jours, c’est pas un tricheur. Lui il a élevé le niveau de l’équipe », a confié Mathieu Bodmer au sujet de Blaise Matuidi. Ce dernier lui a répondu, dans un entretien accordé au Parisien .

« Avec Cristiano et, comme Zlatan, c’était toujours à 200 %, tout le temps »