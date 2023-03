Il annonce une révolution au PSG… pour Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent à cause d’une blessure à la cheville, Neymar devrait manquer trois semaines de compétition environ. Sans lui, le PSG a livré l’un de ses meilleurs matches de la saison, contre l’OM sur la pelouse du Vélodrome (3-0). Et pour son retour, Christophe Galtier préparerait d’ailleurs une surprise en utilisant Neymar dans un rôle un peu différent.

Blessé contre le LOSC, Neymar va manquer environ trois semaines de compétition, ce qui ne semble pas poser de problème au PSG pour le moment. En effet, les Parisiens se sont largement imposé contre l’OM (3-0), au point que certains observateurs estiment que le PSG doit désormais se passer du Brésilien. Mais pour le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, Christophe Galtier pourrait envisager d’utiliser Neymar dans un autre rôle.

🚨Mercato : Le PSG change ses plans pour la succession de Messi pic.twitter.com/sXZUXybPqy — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

«L’équilibre de cette équipe, c’est Neymar qui l’apporte»

« Si le PSG passe en quarts de finale, est-ce que Christophe Galtier va continuer dans ce système-là (3-5-2) avec Neymar ? Je pense que la réponse est oui. C’est juste l’utilisation du Brésilien qui sera un peu différente. On peut enlever Fabian Ruiz et mettre Neymar à la place au milieu de terrain. En début de saison, Galtier disait constamment que l’équilibre de cette équipe, c’est Neymar qui l’apporte », explique-t-il sur le plateau de L’Equipe de Greg avant d’en rajouter une couche.

«C’est Neymar qui permet à Mbappé et Messi de rester devant»