Il annonce une «bombe» au PSG

Depuis lundi, le PSG connaît son adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions. En terminant deuxième de son groupe, le club de la capitale pouvait s'attendre au pire mais a finalement hérité de la Real Sociedad qui semble être sur le papier l'adversaire le plus abordable parmi les clubs ayant terminé premiers de leur groupe. Imanol Alguacil, l'entraîneur du club basque, reconnaît d'ailleurs qu'il faudra un exploit pour se qualifier.

«Je me sens heureux et motivé»

« Je me sens heureux et motivé, car si vous voulez atteindre la finale, vous devez affronter les meilleures équipes et le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale. C'est leur principal objectif. Vous pouvez imaginer ce que cela représente d'affronter une telle équipe, avec un entraîneur que je respecte beaucoup (Luis Enrique). Il nous connaît très bien, mais nous le connaissons aussi. On ne peut pas faire mieux », a assuré le technicien espagnol en conférence de presse avant de poursuivre.

«Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions»