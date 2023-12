«Ça serait une bombe», il annonce la couleur avant le choc face au PSG

Thibault Morlain

En ayant terminé 2ème de sa poule de Ligue des Champions, le PSG pouvait s'attendre à un huitième de finale relevé. C'est finalement la Real Sociedad qui va se dresser sur la route des hommes de Luis Enrique. Sur le papier, c'est un tirage plutôt favorable pour le club de la capitale, qui peut espérer se qualifier pour les quarts de finale. Mais du côté des Basques, on y croit face au PSG.

Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich... Le PSG a échappé à un huitième de finale corsé en Ligue des Champions. En héritant de la Real Sociedad, sur le papier, le club de la capitale a obtenu le tirage le plus clément qu'il pouvait avoir. Mais il faudra se méfier de l'équipe dirigée par Imanol Alguacil. 6ème de Liga, la Real Sociedad produit un jeu attrayant à voir et peut notamment compter sur ses forces offensives que sont Takefusa Kubo ou encore Mikel Oyarzabal...

« Pour arriver jusqu'en finale, tu dois affronter les meilleurs »

Ce n'est donc pas joué d'avance pour le PSG face à la Real Sociedad. D'ailleurs, au sein du club espagnol, on va arriver plus motivé que jamais face au club de la capitale le 14 février prochain pour le huitième de finale aller. En conférence de presse, Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, s'est d'ailleurs prononcé sur ce choc à venir face au PSG, lâchant : « Le PSG ? Pour arriver jusqu'en finale, tu dois affronter les meilleurs. Luis Enrique ? C'est un entraîneur pour lequel j'ai énormément de respect, je le connais très bien et il nous connait ».

« Ça serait une bombe d'éliminer le PSG »