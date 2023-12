Il annonce le meilleur attaquant du monde, Mbappé va enrager

Axel Cornic

Coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Marcus Thuram évoluent dans deux clubs et surtout deux championnats bien différents. Et depuis qu’il est en Italie, le fils de Lilian Thuram découvre un nouveau monde et surtout des nouveaux compagnons de jeu, qui semblent avoir déjà supplanté la star du Paris Saint-Germain.

S’il a déjà remporté une Coupe du monde, en frôlant le doublé à l’hiver 2022, Kylian Mbappé ne semble pas encore impressionner ses airs. Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, l’attaquant du PSG n’a en effet terminé qu’à la troisième place, dépassé par le gagnant Lionel Messi mais surtout par Erling Haaland, qui pourrait bien lui voler la vedette.

Mbappé n’est pas encore au top

Avec les débats autour de son avenir, certains se demandent s’il ne va pas être obligé de quitter le PSG pour vraiment avoir une chance de remporter le Ballon d’Or. Et évidemment, le Real Madrid qui le suit depuis ses débuts serait une option réelle. On ne compte en effet plus le nombre de distinctions personnelles reçues par les joueurs madrilènes.

« Le meilleur attaquant au monde ? Lautaro Martinez, c’est un grand champion »