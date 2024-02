Il annonce du lourd avec cette star du PSG

Amadou Diawara

Alors que Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au PSG, un nouvel entraineur des gardiens est arrivé avec l'Espagnol : Borja Alvarez. Travaillant au quotidien avec Gianluigi Donnarumma, ce dernier estimerait que l'Italien n'a pas encore exprimé tout son potentiel. Le numéro 99 de Luis Enrique devrait donc encore monter en puissance au PSG.

A la fin de la dernière saison, la direction du PSG a remercié Christophe Galtier, et ce, pour installer Luis Enrique à sa place sur le banc rouge et bleu. Lors de son arrivée à Paris, le technicien espagnol est arrivé avec un nouvel entraineur des gardiens. En effet, Borja Alvarez a remplacé Gianluca Spinelli au PSG. Et à en croire le membre du staff de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma devrait encore progresser au Parc des Princes.

Mercato : Annoncé au PSG, il sort du silence https://t.co/rXf69ileQB pic.twitter.com/P59oZ0o45C — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Donnarumma est loin d'avoir exprimé tout son potentiel

« Spinelli est un grand entraîneur des gardiens. Alvarez est arrivé en demandant à Donnarumma de remettre en question tout ce qu'il pensait du jeu. Pas pour dénigrer ses connaissances ou Spinelli, mais surtout pour lui ouvrir de nouvelles perspectives. Pour Alvarez d'ailleurs, on est encore loin de voir le Donnarumma qui exprime pleinement son potentiel » , a confié une source ayant connu à la fois Borja Alvarez et Gianluca Spinelli lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

Alvarez a révolutionner le jeu de Donnarumma