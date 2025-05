Harcèlement au PSG : La justice retourne sa veste

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l'affaire Hatem Ben Arfa, le PSG est fixé. Condamné par la Cour d'Appel en 2023 pour des faits qui relèvent du harcèlement moral, le club parisien a finalement obtenu gain de cause. L'affaire est désormais pliée puisque l'ancien joueur français ne dispose plus de moyens pour contester cette décision de justice.

Le conflit entre Hatem Ben Arfa et le PSG dure depuis près de six ans. En 2019, le joueur avait saisi les Prud'hommes de Paris pour obtenir réparation après sa mise à l'écart au PSG entre avril 2017 et juin 2018. Une mise au placard causée par une remarque lors de la visite de l’Emir du Qatar qui aurait froissé Nasser Al-Khelaïfi. « Se faire écarter de toute composition d’équipe pendant 15 mois, c’est quand même assez costaud ! Rabiot, c’était 6 mois, Hatem 15 mois quand même ! C’est là que c’est une question de principe qui concerne Ben Arfa, mais peut concerner plein d’autres joueurs. Le PSG est assez coutumier du fait, en plus » avait déclaré son avocat Jean-Jacques Bertrand.

Coup de théâtre dans l'affaire Ben Arfa

Débouté en première instance, Ben Arfa avait obtenu gain de cause auprès de la Cour d’Appel de Paris. En mars 2023, le tribunal considérait alors que le PSG avait bien harcelé moralement le joueur, qui n’a plus rejoué depuis son départ du LOSC en avril 2022. Le troisième acte avait lieu ce jeudi. La Cour de Cassation devait confirmer ou non la décision de la chambre d’appel. Et finalement, Ben Arfa a été débouté de ses demandes.

Le PSG peut tourner la page

Selon des sources proches de ce dossier, la justice a finalement donné raison au PSG. Cette décision de justice met, par la même occasion, un terme à cette affaire. « C’est une décision de justice définitive : tous les recours ont été épuisés. Après une première décision des prud’hommes, confirmée en appel, la Cour de cassation a à son tour donné raison au club » a déclaré un proche du PSG dans les colonnes du Parisien. Contacté, le club « se félicite de cette issue », qui clôt « un contentieux ancien » et une procédure jugée « abusive ».