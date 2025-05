Hakimi - PSG : Le message fort envoyé à son ex

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Achraf Hakimi va retrouver l'Inter. Passé par le club italien entre septembre 2020 et juillet 2021, l'international marocain ne compte pas faire dans les sentiments lors de la finale de Ligue des champions qui aura lieu le 31 mai prochain à Munich. Le joueur a à cœur de rapporter la coupe aux grandes oreilles à Paris, et plus globalement de réaliser le triplé.

Le PSG est en course pour réalisé un triplé historique, ce qui était loin d’être gagné en début de saison. En ballottage défavorable avant une rencontre cruciale face à Manchester City en Ligue des champions, le club parisien était parvenu à faire basculer son destin. Aujourd’hui, le PSG est en finale de C1 où il défiera l’Inter. Une rencontre particulière pour Achraf Hakimi, qui avait porté les couleurs nerazzurro durant la saison 2020/2021.

« Je suis content de jouer contre eux, mais.... » Si Hakimi a vu d’un bon œil la qualification de l’Inter en finale de Ligue des champions, il ne compte faire aucun cadeau à son ancienne équipe. « Je suis content de jouer contre eux, mais désormais je suis à Paris, je vais tout faire pour les battre (…) Nous devons gagner, nous sommes le Paris Saint-Germain et tous les titres comptent. Il faut gagner pour nos supporters (…) Nous travaillons pour ça. Il nous reste quelques matchs pour pouvoir rentrer dans l'histoire, non seulement avec le Paris Saint-Germain, mais pour le tout le monde du foot, ce sera incroyable de réaliser un triplé. » a déclaré le joueur du PSG au cours d’un entretien accordé à France TV.