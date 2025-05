Hakimi - PSG : La relation qui a changé sa vie !

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG lors de l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi s’est imposé comme un leader dans le vestiaire parisien. Petit à petit, le latéral droit marocain est devenu un joueur complet. La star de 26 ans doit cette transformation à Luis Enrique, qui a changé sa vie en débarquant chez les Rouge-et-Bleu.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste lorsqu’il est arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi a continué à progresser dans la capitale. Le latéral droit marocain a en effet gommé ses principaux défauts en défense tout en peaufinant sa technique en phase offensive. Résultat, le joueur de 26 ans est devenu très polyvalent, et dangereux peu importe où il se trouve sur le terrain.

Luis Enrique a tout changé pour Achraf Hakimi

Et comme le rapporte AS, Achraf Hakimi doit cette transformation à Luis Enrique. L’arrivée du coach espagnol au PSG a totalement changé sa vie. L’international marocain entretient une relation presque fusionnelle avec le technicien de 55 ans. Cela l’a motivé et a fini par le ramener à son meilleur niveau.

Le PSG a scellé son avenir jusqu'en 2029

Depuis, Achraf Hakimi est épanoui au PSG. Considéré comme un leader dans le vestiaire parisien, le défenseur de 26 ans a même prolongé jusqu’en juin 2029 chez les Rouge-et-Bleu. Alors qu’il était parfois critiqué pour ses errements en défense, Achraf Hakimi a fait taire ses détracteurs et semble même faire l’unanimité désormais au PSG.