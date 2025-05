Hakimi - PSG : La catastrophe annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison du PSG touche à sa fin, mais même après la finale de la Ligue des champions, il faudra enchaîner. Et pour cause, le club de la capitale disputera la Coupe du monde des clubs au mois de juin. Un calendrier démentiel qui se poursuivra la saison prochaine avec la CAN, ce qui fait craindre le pire pour Achraf Hakimi comme le redoute Jérôme Rothen.

Engagés dans une saison de folie, les joueurs du PSG sont encore loin d’être en vacances. Et pour cause, après la finale de la Ligue des champions le 31 mai, il faudra encore disputer la Coupe du monde des clubs qui se déroulera aux États-Unis à partir du 15 juin. Pour certains joueurs, c’est un véritable enfer, à l’image d’Achraf Hakimi qui a disputé les JO l’été dernier avant d’enchaîner sur la saison en cours et de terminer l’année avec la CAN. Une folie qui inquiète Jérôme Rothen.

Rothen inquiet pour Hakimi « La Coupe du monde des clubs ? Les clubs y vont pour gagner, en tout cas le PSG. La préparation physique a été mise en place pour que l'équipe soit la plus compétitive possible. S'ils partent dans l'optique de la gagner, ils vont finir vers le 15 juillet. Un mec comme Hakimi, qui n'a pas coupé parce qu'il a fait les JO… », s’inquiète l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.