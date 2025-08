Hakimi face à la justice : Le clan Mbappé passe à l'action !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le parquet de Nanterre a pris sa décision et a demandé un procès pour viol contre Achraf Hakimi en raison de faits d'attouchement envers une jeune femme à son domicile en février 2023. Une affaire qui avait fait parler à l'époque, mais Hakimi s'est toujours défendu de ne pas avoir été l'auteur des actions évoquées par le plaignante qui avait déposé une main courante au commissariat de Nogent-sur-Marne. Des proches de Kylian Mbappé, ami d'Hakimi, étaient montés au créneau.

Dans la nuit du 24 au 25 février 2023, Achraf Hakimi recevait chez lui une jeune femme rencontrée quelques semaines plus tôt sur Instagram de manière virtuelle : Amélie, nom modifié par L'Equipe afin de lui permettre de préserver son identité. Bien que les deux individus se soient quittés sur le pas de la porte avec un dernier bisou au moment où sa copine Nadia, identité modifiée, l'a récupéré en voiture, ce qui se serait passé avant dans le domicile d'Hakimi n'aurait pas été consenti par la femme. Elle déposait une main courante au commissariat de Nogent-sur-Marne dès le dimanche 26 février pour viol.

Hakimi dément toute pénétration digitale ! En effet, la plaignante a expliqué aux forces de l'ordre avoir été victime d'une pénétration digitale de la part d'Achraf Hakimi, un acte auquel elle n'avait pas consenti pour la simple et bonne raison qu'elle ne voulait pas que « cela arrive à d'autres filles ». De son côté, comme L'Equipe le rapporte après avoir longuement enquêté sur l'affaire, Hakimi a assuré ne jamais avoir eu un comportement déplacé à son égard et ne l'aurait touché que par « caresses intimes, ça ne veut pas dire que j'ai mis les doigts. Pour moi c'est toucher le dos, le cou, embrasser, lui toucher les cheveux, pour moi c'est ça. À aucun moment, elle s'est mise sur moi et moi sur elle (...) Elle était de côté ».

Proche de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi, Brice Tchaga a été auditionné par les forces de l'ordre... Ces dernières heures, L'Equipe a affirmé que le parquet de Nanterre réclame un procès pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine contre Achraf Hakimi. Une décision « incompréhensible et insensée » selon son avocate Me Fanny Colin. Proche de Achraf Hakimi de par son amitié avec Kylian Mbappé, Brice Tchaga s'était confié à l'époque à la police sur cette affaire. « Je tiens à indiquer qu'entre nous, nous parlions beaucoup du sujet des rencontres féminines, de faire attention, d'être prévenant, méfiant, que quand une femme dit non c'est non. Dans le passé il y a eu plusieurs affaires d'accusations de viol contre des joueur donc c'était un vrai sujet entre nous, la crainte qu'un jour ça puisse nous arriver, nous étions vraiment dans la prévention ».