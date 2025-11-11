Hakimi : Du très lourd annoncé au PSG pour le remplacer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sévèrement touché à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi va manquer au PSG pendant plusieurs semaines. Luis Enrique va donc devoir trouver la solution pour faire oublier le Marocain et voilà qu’il pourrait notamment donner sa chance à David Boly. A seulement 16 ans, le joueur formé du PSG a visiblement tout l’air d’un futur crack.

Et si la blessure d’Achraf Hakimi permettait au prochain crack du PSG d’éclore ? Aujourd’hui âgé de 16 ans, David Boly pourrait avoir une carte à jouer en l’absence du Marocain. Très prometteur, le latéral parisien a tout d’un futur grand à son poste comme l’a expliqué Hugo Delom, journaliste L’Equipe, lors du podcast L’avenir leur appartient consacré à Boly.

« Peut-être le futur latéral droit de l’équipe de France » Possible successeur d’Achraf Hakimi au PSG, David Boly aurait tout d’un futur crack. En effet, Hugo Delom a expliqué : « Je n’ai pas envie d’aller trop vite, je suis assez mesuré, mais là j’ai envie de vous dire qu’on vous présente peut-être le futur latéral droit de l’équipe de France. Tout simplement. La première fois qu’on la vu, c’était au Tournoi du Val de Marne, il y a un an. On a vu un joueur déjà impressionnant à son âge. Ce qui marque les observateurs et les scouts, c’est sa puissance, sa vitesse, sa capacité à répéter les courses. Il est capable de rattraper des coups défensivement. Il a toutes les aptitudes du poste pour le haut niveau ».