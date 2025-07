Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À la recherche d’un défenseur central capable de concurrencer Marquinhos la saison prochaine, le PSG aurait activé la piste menant à Ilya Zabarny, international ukrainien évoluant à Bournemouth. Un dossier qui suscite de vives réactions, notamment en Russie, en raison de la nationalité du joueur. Certains craignent que son arrivée à Paris ne crée des tensions internes, notamment avec le gardien russe Matvey Safonov.

Le contexte géopolitique actuel n’épargne pas le monde du football. Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine perdure, l’éventuelle cohabitation entre Ilya Zabarny et Matvey Safonov au PSG interroge. Pourtant, selon plusieurs sources, le défenseur ukrainien de Bournemouth ne verrait aucun inconvénient à évoluer aux côtés de l’ancien portier de Krasnodar.

Un sujet éminemment politique

Mais en Russie, cette possible union soulève des enjeux plus larges. Président honoraire de la Fédération russe de football (RFU), Vyacheslav Koloskov s’est exprimé sur le sujet, mêlant football et politique.